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Эксперт дал прогноз по отношениям России и Армении

Эксперт Быстрицкий: рано или поздно отношения РФ и Армении улучшатся

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Shutterstock

Эксперт, глава совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что рано или поздно наступит оздоровление отношений России и Армении. Своим мнением он поделился с ТАСС.

«Я полагаю, что через какое-то время случится процесс политического оздоровления Армении, особенно на фоне того, что происходит в реальном мире», — отметил эксперт, подчеркнув, что Ереван не сможет «заменить» взаимоотношения с Россией Западом в силу географических причин.

Быстрицкий предположил, что в скором времени, возможно, произойдет поворот в армянской политике. При этом он не исключил дополнительных вызовов отношениям Москвы и Еревана в краткосрочной перспективе.

До этого сообщалось, что в ночь на 30 марта большинство армянских банков прекратили обслуживание российских карт «Мир». Оператор армянской национальной платежной системы Armenian Card (ArCa) подтвердил агентству ТАСС, что с 30 марта работающие с ArCa банки прекратили работать с системой «Мир».

Ранее в МИД РФ заявили, что Ереван не должен верить обещаниям ЕС о доступе к рынку.

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