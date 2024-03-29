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В МИД РФ уверены, что Ереван не должен верить обещаниям ЕС о доступе к рынку

МИД РФ: Ереван может просчитаться, поверив обещаниям ЕС о доступе к рынку

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Sergei Grits/AP

Если Армения поверит обещаниям Евросоюза о доступе к общему рынку ЕС и решится ради этого на выход из ЕАЭС, то республика может остаться «у разбитого корыта». Об этом в МИД РФ сообщили ТАСС, комментируя доклад «Сети друзей Армении» об углублении отношений ЕС и Еревана.

Из доклада следует, что Армении стоит выйти из ЕАЭС, в котором Ереван, к слову, является основным бенефициаром.

«При этом, когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается. Может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у разбитого корыта», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

По словам министерства, присутствует ощущение, что Евросоюз воспринимает Армению исключительно как источник ресурсов и прибыли для Европы».

Кроме этого, в МИД РФ заявили, что введение безвизового режима Армении с Евросоюзом приведет к оттоку молодежи из республики, а также негативно отразится на ее безопасности.

Ранее глава МИД Лавров заявил, что армянское руководство сознательно рушит отношения с Россией.

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