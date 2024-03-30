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В Турции восхитились политикой Путина

Sabah: Путин своей политикой сделал Россию эффективным центром силы

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путина своей политикой превратил Россию в один из наиболее эффективных центров силы для незападных стран. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

«Российский лидер Владимир Путин, который стал мишенью Запада во время войны на Украине, нарушил правила глобального статус-кво, или порядка, основанного на нормах Атлантики, и превратил свою страну в один из наиболее эффективных альтернативных центров силы для незападных стран», - говорится в сообщении издания.

Признается, что антироссийская компания Запада по изоляции РФ потерпела поражение. Ее результатом стало ускорение геополитической интеграции «незападного мира».

Кроме того, подчеркивается, что оружие и боеприпасы, отправленные Западом на Украину, заканчиваются, а огромные производственные мощности российской военной промышленности «удивляют всех».

До этого бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может помочь разрешить конфликт на Украине.

Ранее Шольц оценил возможность мирных переговоров по Украине.

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