В Индии раскрыли подробности переговоров с главой МИД Украины

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой помогут лучше понять ситуацию на Украине. Его слова приводит агентство ANI.

«Ваш визит дает нам возможность понять ситуацию в вашем регионе. Наши команды подготовили очень содержательную повестку дня для обсуждений», — заявил Джайшанкар.

Глава внешнеполитического ведомства Индии подчеркнул, что в последние несколько месяцев между Нью-Дели и Киевом велись интенсивные контакты на различных уровнях, что «придало импульс» отношениям государств.

В свою очередь Кулеба заметил, что Индия и Украина «традиционно были друзьями», но в нынешней ситуации стороны «должны сделать гораздо больше», в том числе в построении новой архитектуры безопасности.

Киев будет с нетерпением ждать обсуждения «новых направлений и проектов», подчеркнул он.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с рабочим визитом в конце марта.

Ранее агентство Bloomberg писало, что власти Индии сомневаются в успехе мирного саммита по Украине, который пройдет в Швейцарии, без участия в нем России.

«Нью-Дели по-прежнему скептически относится к тому, будет ли мирный саммит без участия России эффективным», — цитирует агентство неназванных собеседников.

Ранее премьер Индии обсудил с Зеленским укрепление партнерства стран.