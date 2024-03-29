В Индии раскрыли подробности переговоров с главой МИД Украины

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой помогут лучше понять ситуацию на Украине. Его слова приводит агентство ANI.
«Ваш визит дает нам возможность понять ситуацию в вашем регионе. Наши команды подготовили очень содержательную повестку дня для обсуждений», — заявил Джайшанкар.
Глава внешнеполитического ведомства Индии подчеркнул, что в последние несколько месяцев между Нью-Дели и Киевом велись интенсивные контакты на различных уровнях, что «придало импульс» отношениям государств.
В свою очередь Кулеба заметил, что Индия и Украина «традиционно были друзьями», но в нынешней ситуации стороны «должны сделать гораздо больше», в том числе в построении новой архитектуры безопасности.
Киев будет с нетерпением ждать обсуждения «новых направлений и проектов», подчеркнул он.
До этого стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с рабочим визитом в конце марта.
Ранее агентство Bloomberg писало, что власти Индии сомневаются в успехе мирного саммита по Украине, который пройдет в Швейцарии, без участия в нем России.
«Нью-Дели по-прежнему скептически относится к тому, будет ли мирный саммит без участия России эффективным», — цитирует агентство неназванных собеседников.
Ранее премьер Индии обсудил с Зеленским укрепление партнерства стран.