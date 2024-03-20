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Премьер Индии обсудил с Зеленским укрепление партнерства стран

Премьер Индии Моди обсудил с Зеленским укрепление партнерства Нью-Дели и Киева

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AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили укрепление партнерства двух стран. Соответствующая публикация появилась на странице Моди в соцсети Х (ранее Twitter).

Моди сообщил, что «провел хороший разговор» с Зеленским об укреплении партнерства Индии и Украины.

«Передал последовательную поддержку Индией всех усилий по установлению мира и скорейшему прекращению продолжающегося конфликта», — написал премьер страны.

Он также заверил, что Нью-Дели продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь в соответствии с подходом, ориентированным на поддержку людей.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с рабочим визитом в конце марта.

Отмечается, что информация о визите Кулебы в Индию появилась через несколько дней после того, как советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал поговорил по телефону с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Ранее в Индии засомневались в успехе саммита по Украине без России.

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