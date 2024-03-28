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В Челябинске депутата обвинили в нападении на коллегу

Челябинского депутата Калиничева обвинили в нападении на коллегу Куликову

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутата Катав-Ивановского района Челябинской области Евгения Калиничева обвинили в нападении на коллегу Екатерину Куликову прямо в здании администрации района. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По данным журналистов, Куликова обвинила Калиничева в том, что тот напал на нее и повредил телефон после того, как она вступилась за другую сотрудницу администрации, с которой политик общался на повышенных тонах.

Информацию подтвердил свидетель конфликта. Куликова обратилась в полицию с заявлением о побоях и порче телефона.

По словам Калиничева, он не применял физическую силу, а лишь пытался остановить коллегу, которая снимала его на мобильный, а он разрешения на съемку не давал.

До этого полицейские Санкт-Петербурга задержали депутата Александра Цветикова, проработавшего десять лет в совете депутатов Приозерского района Ленинградской области.

Ранее СБУ задержала депутата-рэкетира в Житомирской области.

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