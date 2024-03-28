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В Кремле рассказали, повлияет ли Путин на восстановление «Крокуса»

Песков: пока рано говорить, повлияет ли Путин на вопрос восстановления «Крокуса»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Пока рано говорить, повлияет ли президент России Владимир Путин на решение по восстановлению концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске после теракта. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

«Сейчас этот вопрос в повестке дня общества не стоит. Идет актив фаза следствия. Пока рано об этом говорить и занимать какую-то позицию», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли президент играть роль в решении этого вопроса.

28 марта Эмин Агаларов, сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова, в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что пока нет окончательного решения по восстановлению «Крокус Сити Холла», его владелец ориентируется на мнение российских властей и общественности.

Он также отметил, что в настоящее время строительство подобного концертного зала обойдется в сумму не менее $150 млн, а страховка покроет только 1/40 суммы ущерба от произошедшего.

Ранее Воробьев сообщил о завершении спасательной операции в «Крокус Сити».

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