Глава МИД Украины начал визит в Индию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал визит в Индию, в ходе которого намерен обсудить «формулу мира» Владимира Зеленского. Соответствующая публикация появилась на странице главы внешнеполитического ведомства в соцсети Х (ранее Twitter).
«Начал свой визит в Нью-Дели по приглашению [главы МИД] Субраманьяма Джайшанкара. Украинско-индийское сотрудничество важно, и мы будем укреплять связи. Продолжая диалог Владимира Зеленского и Нарендры Моди, мы уделим особое внимание «формуле мира», — говорится в публикации.
До этого стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с рабочим визитом в конце марта.
Ранее агентство Bloomberg писало, что власти Индии сомневаются в успехе мирного саммита по Украине, который пройдет в Швейцарии, без участия в нем России.
«Нью-Дели по-прежнему скептически относится к тому, будет ли мирный саммит без участия России эффективным», — цитирует агентство неназванных собеседников.
В материале отмечается, что Швейцария намерена провести саммит до лета, пытаясь заручиться поддержкой широкого круга стран, включая государства Глобального Юга. Индия, которая развивает политические и экономические отношения с Москвой, последовательно выступает за мирное и дипломатическое урегулирования украинского кризиса, напоминает агентство.
Ранее премьер Индии обсудил с Зеленским укрепление партнерства стран.