Глава МИД Украины начал визит в Индию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал визит в Индию, в ходе которого намерен обсудить «формулу мира» Владимира Зеленского. Соответствующая публикация появилась на странице главы внешнеполитического ведомства в соцсети Х (ранее Twitter).

«Начал свой визит в Нью-Дели по приглашению [главы МИД] Субраманьяма Джайшанкара. Украинско-индийское сотрудничество важно, и мы будем укреплять связи. Продолжая диалог Владимира Зеленского и Нарендры Моди, мы уделим особое внимание «формуле мира», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с рабочим визитом в конце марта.

Ранее агентство Bloomberg писало, что власти Индии сомневаются в успехе мирного саммита по Украине, который пройдет в Швейцарии, без участия в нем России.

«Нью-Дели по-прежнему скептически относится к тому, будет ли мирный саммит без участия России эффективным», — цитирует агентство неназванных собеседников.

В материале отмечается, что Швейцария намерена провести саммит до лета, пытаясь заручиться поддержкой широкого круга стран, включая государства Глобального Юга. Индия, которая развивает политические и экономические отношения с Москвой, последовательно выступает за мирное и дипломатическое урегулирования украинского кризиса, напоминает агентство.

Ранее премьер Индии обсудил с Зеленским укрепление партнерства стран.