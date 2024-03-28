Поляки выступили резко против отправки каких-либо войск на Украину

Большинство поляков выступают против отправки сухопутных войск страны или солдат НАТО на территорию Украины. Это следует из опроса лаборатории IBRiS для издания Rzeczpospolita.

Согласно исследованию, 74,8% опрошенных не хотят, чтобы польские солдаты или военнослужащие НАТО были отправлены на Украину. Только 10,2% поддержат решение о вводе войск.

Еще 15% затруднились ответить на заданный вопрос.

Как следует из материала, «хотя поляки не хотят вводить войска на Украину, они согласны начать переговоры с НАТО и Киевом о распространении ПВО на приграничную зону с возможностью сбивать ракеты и беспилотники, летящие в сторону Польши»,

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

До этого глава МИД Польши поприветствовал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Он призвал союзников не бояться президента РФ Владимира Путина и добавил, что присутствие войск НАТО в зоне боевых действий не стоит считать «немыслимым».

Ранее американцы испугались новой мировой войны в ближайшее время.