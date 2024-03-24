Американцы испугались новой мировой войны в ближайшее время

Большинство американцев считают, что в ближайшие пять – десять лет произойдет новая мировая война. Это следует из опроса компании YouGov, на который ссылается The Hill.

Так, 61% граждан Соединенных Штатов высказали точку зрения, что «очень вероятно» или «довольно вероятно», что мировая война разразится в ближайшие пять – десять лет. Еще 18% выразили неуверенность в таком развитии событий.

21% респондентов считают, что глобальный конфликт в ближайшие годы «не очень вероятен» или «совершенно не вероятен».

До этого в Соединенных Штатах 5% жителей назвали главным врагом страны сами США. Данный результат стал самым высоким с тех пор, как этот вопрос впервые был задан в 2001 году.

Отмечается, что ранее не более 2% опрошенных называли США главным врагом страны. Так, в прошлом году только 1% респондентов дали такой ответ.

В феврале более половины жителей США назвали нелегальную иммиграцию критической угрозой для страны.

Ранее стало известно, как жители США оценивают умственные способности Байдена и Трампа.