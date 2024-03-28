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Шольц отверг сотрудничество с партией Вагенкнехт, выступающей за мир и против санкций

Шольц: сотрудничество СДПГ и партии Вагенкнехт выходит за пределы воображения

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Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг возможность сотрудничества Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой он принадлежит, и оппозиционного «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», выступающего за мирные переговоры и отмену антироссийских санкций. Об этом он заявил в интервью Märkische Allgemeine Zeitung.

Шольц отрицательно ответил н вопрос о том, возможно ли создание коалиционного правительства в федеральных землях, где в сентябре состоятся выборы.

«Нет, это выходит за границы моего воображения... У ССВ нет каких бы то ни было предложений для лучшего будущего в землях и никакого плана, какому курсу должна следовать Германия», — считает канцлер ФРГ.

С точки зрения Шольца нет ни одного аргумента, который говорил бы о возможности сотрудничества двух политических сил.

До этого Сара Вагенкнехт призвала страны Запада осознать необходимость переговоров для решения конфликта на Украине, а также перестать поставлять вооружение Киеву.

По ее словам, Москва «в определенной мере показала», что готова вести переговоры.

«Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке. Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт», — заявила депутат.

Ранее в Германии был зафиксирован рост популярности партии Сары Вагенкнехт.

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