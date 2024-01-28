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В Германии зафиксирован рост популярности партии Сары Вагенкнехт

В ФРГ зафиксирован рост популярности партии Сары Вагенкнехт

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Liesa Johannssen/Reuters

В Германии растет рейтинг партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», которая может претендовать на прохождение в бундестаг и обгоняет по популярности Свободную демократическую партию, входящую в коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца. Это следует из данных опроса социологического института Insa для газеты Bild am Sonntag.

Согласно опросу, партия Сары Вагенкнехт, которая выступает против антироссийских санкций и продолжения боевых действий на Украине, может претендовать на 7% голосов на федеральных выборах.

Также отмечается, что политическое объединение на три процентных пункта опережает Свободную демократическую партию, которая входит в правящую коалицию канцлера Олафа Шольца.

До этого немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) утвердила программу на выборы в Европарламент. Согласно документу, BSW выступает резко против расширения ЕС за счет принятия Украины.

В своей программе BSW называет боевые действия на Украине «кровавой опосредованной войной между Соединенными Штатами и Россией». Члены партии убеждены, что только отказ от помощи Киеву может склонить Москву к мирным переговорам.

«Мы хотим возобновить поставки нефти и газа из России и заключить долгосрочные контракты в энергетической сфере. Экономические санкции ЕС едва ли затронули Россию, <...> но причинили серьезный вред европейской экономике», — говорится в предвыборной программе партии.

Ранее первое собрание партии «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) стартовало с выражения слов благодарности Красной армии за освобождение заключенных концентрационных лагерей.

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