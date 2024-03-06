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Медведчук пытался восстановить гражданство Украины

Hromadske: Медведчук пытается восстановить гражданство Украины и статус нардепа

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СБУ

Украинский оппозиционер, лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук пытался вернуть гражданство Украины и статус народного депутата. Об этом пишет издание Hromadske.

Также Медведчук намеревался добиться снятия санкций с Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Отмечается, что Медведчук обратился в суд в феврале 2023 года, спустя месяц после того, как президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства. Производство по делу было открыто в марте ,а заседания суда продолжаются до сих пор.

В январе 2024 года суд отказал Службе безопасности Украины (СБУ) в закрытии производства и попросил предоставить материалы, подтверждающие потерю Медведчуком гражданства.

До этого Медведчук говорил, что у Украины остался последний шанс спасти государственность.

Ранее Медведчук раскрыл условия для урегулирования украинского кризиса.

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