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США расширили список антироссийских санкций

США внесли гражданина РФ и российскую компанию в санкционные списки по Сирии

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Максим Блинов/РИА Новости

Власти США внесли в санкционные списки, касающиеся Сирии, гражданина России и российскую компанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минфин США.

Из документа следует, что рестрикции будут действовать в отношении шести физических лиц, включая россиянина Алексея Макарова, а также 12 юридических лиц. Среди них указана российская компания «СТГ Логистик».

25 марта американские власти внесли в санкционный список по РФ два физических лица и 15 компаний. В обновленный санкционный список были внесены Тимур Буканов и Игорь Кайгородов, а также 15 базирующихся в России компаний. Кроме того, туда вошли два гражданина Китая и три иностранные компании из Эстонии, ОАЭ и Кипра.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

22 марта сообщалось, что из-за санкций все индийские нефтепереработчики отказались от нефти из РФ.

Ранее США придумали способ заработать на России.

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