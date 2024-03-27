Кандидат на пост генсека НАТО заявил Си Цзиньпину о недопустимости победы РФ

Премьер-министр Нидерландов и кандидат на пост генсека НАТО Марк Рютте заявил председателю КНР Си Цзиньпину о том, что победа РФ в конфликте на Украине является недопустимой. Об этом сообщает Reuters.

«Дали понять председателю Си Цзиньпину, что России нельзя позволить выиграть (в украинском конфликте. – прим. ред.)», — приводит издание слова Рютте.

До этого эксперт Института европейских исследований при Академии общественных наук Китая Хэ Чжигао заявлял, что переизбрание президента России Владимира Путина означает для Европейского союза, что вариант завершения конфронтации с Российской Федерацией путем победы над ней становится невозможным.

В свою очередь специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге по итогам своей международной поездки с целью урегулирования конфликта на Украине сообщал, что Китай считает восстановление мира на Украине самой неотложной задачей в данный момент.

Ранее в Китае приветствовали отказ Украины от списка «спонсоров войны».