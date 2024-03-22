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В Китае приветствуют отказ Украины от списка «спонсоров войны»

МИД Китая: приветствуем отказ Киева от списка спонсоров войны

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David J. Phillip/AP

Пекин положительно относится к решению Киева отказаться от ведения списка «спонсоров войны». Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, его слова приводит ТАСС.

«Китай приветствует решение Украины отказаться от списка», — отметил он, подчеркнув, что Пекин ранее отрицательно отнесся ко внесению в упомянутый список китайских компаний.

До этого агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщало, что под давлением некоторых стран, таких как Китай и Франция, Украина может отказаться от списка «спонсоров войны».

По информации агентства, украинские власти планируют удалить сайт с подробной информацией о частных и юридических лицах, находящихся под западными санкциями, а также о происхождении компонентов российского оружия уже 22 марта. Отказ от списка будет означать изменение позиции Киева из-за сложностей в сохранении единства союзников и получения дальнейшей помощи.

Ранее в США рассказали о конце украинского народа.

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