В Германии рассказали, кто может справиться с Путиным

Заместитель главы фракции консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц «не справляется» с президентом РФ Владимиром Путиным, на месте главы немецкого кабмина должен стоять глава ХДС Фридрих Мерц. Об этом он сообщил в интервью Bild.

«Таких парней, как Путин, знает каждый школьник. С ними ты сможешь справиться, только если будешь сильным, если не будешь колебаться, если будешь решительным. А это Фридрих Мерц», — заявил он.

Шпан добавил, что Шольц «попался на блеф» Путина.

До этого Шольц заявил, что Россия «не столь сильна, как кажется», а Владимиру Путину не стоит надеяться, что Запад ослабит поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что Шольц ждет правильного момента для переговоров с Путиным.