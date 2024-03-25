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Поляки высказались об отправке войск на Украину

RMF FM: большинство поляков выступают против отправки солдат на Украину

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Omar Marques/Reuters

Большинство граждан Польши выступают против отправки сухопутных войск страны на территорию Украины. Это следует из опроса исследовательского центра United Surveys, проведенного для радиостанции RMF FM.

По данным исследования, 90,6% поляков высказались против прямого участия армии в конфликте на Украине. 72,9% респондентов полагают, что власти не должны разрешать гражданам участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ.

Еще 45,9% опрошенных считают, что Варшаве следует прекратить поставлять Украине тяжелое вооружение.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

До этого глава МИД Польши поприветствовал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Он призвал союзников не бояться президента РФ Владимира Путина и добавил, что присутствие войск НАТО в зоне боевых действий не стоит считать «немыслимым».

Ранее в Венгрии объяснили возможную отправку войск Запада на Украину «военным психозом».

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