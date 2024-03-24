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В Венгрии объяснили возможную отправку войск Запада на Украину «военным психозом»

Сийярто: у лидеров ЕС военный психоз, они могут отправить войска на Украину

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AP

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) находятся в состоянии военного психоза, превращая события на Украине в личное дело, что может привести к отправке войск Запада в республику. Его слова передает радо Kossuth.

Как заявил Сийярто, политики в Европе теряют здравый смысл, голос мира ослабевает, а большинство европейских лидеров страдают военным психозом.

«Они говорят на языке войны и мыслят так, будто сами находятся на войне. Они явно начинают превращать войну между Россией и Украиной в личное дело и уже не могут принимать решения, руководствуясь здравым смыслом», — заявил глава МИД Венгрии.

В связи с этим он не исключил, что могут последовать «заявления об отправке наземных войск» на Украину.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил страны Запада, в частности Францию, что отправка любого иностранного военного контингента на Украину чревата серьезными последствиями.

Ранее в США раскрыли, что ждет Украину без поддержки Вашингтона.

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