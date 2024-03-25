Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинцы перестают верить в возможность победы над Россией

Politico: все больше украинцев сомневаются в победе в конфликте с Россией

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Все больше граждан Украины пессимистично оценивают исход конфликта с Россией. Об этом пишет европейское издание Politico.

Как следует из текста, негативные оценки исхода противостояния растут, и все больше людей сомневаются, что ВСУ смогут одержать победу над российской армией.

«Все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы», — пишет Politico.

Всплеск патриотических настроений украинцев идет на убыль, поскольку конфликт затягивается, а страна несет серьезные потери на поле боя, пишет Politico.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас отвергла идею того, что Украина не может победить в конфликте с Россией, и призвала конгресс США выделить средства для поддержки Киева. Она заявила, что в противном случае при победе России, Китай, Иран и КНДР станут «фактически мировыми лидерами».

«Если США не поддержат Украину, то победит Россия. И тогда друзья России — Китай, Иран и Северная Корея — станут фактически мировыми лидерами. И мы не хотим такого мира», — сказала Каллас.

Ранее в Германии объяснили, почему Украина не победит Россию на поле боя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами