Украинцы перестают верить в возможность победы над Россией

Все больше граждан Украины пессимистично оценивают исход конфликта с Россией. Об этом пишет европейское издание Politico.

Как следует из текста, негативные оценки исхода противостояния растут, и все больше людей сомневаются, что ВСУ смогут одержать победу над российской армией.

«Все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы», — пишет Politico.

Всплеск патриотических настроений украинцев идет на убыль, поскольку конфликт затягивается, а страна несет серьезные потери на поле боя, пишет Politico.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас отвергла идею того, что Украина не может победить в конфликте с Россией, и призвала конгресс США выделить средства для поддержки Киева. Она заявила, что в противном случае при победе России, Китай, Иран и КНДР станут «фактически мировыми лидерами».

«Если США не поддержат Украину, то победит Россия. И тогда друзья России — Китай, Иран и Северная Корея — станут фактически мировыми лидерами. И мы не хотим такого мира», — сказала Каллас.

Ранее в Германии объяснили, почему Украина не победит Россию на поле боя.