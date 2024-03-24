Бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку у него недостаточно военного потенциала. Такую точку зрения он высказал в беседе с RBB Inforadio.

По его словам, ВСУ, в отличие от российской армии, испытывают нехватку добровольцев. Военный также подчеркнул, что оказываемая помощь Украине со стороны Запада не поможет Киеву одержать победу боевыми средствами.

«Мы не сумели добиться этого с танками, и даже с Taurus не сумели бы», — сказал Куят.

Он подчеркнул, что в ФРГ романтизируют события на Украине, хотя на самом деле у республики нет реальных военных возможностей, чтобы одержать верх в конфликте.

Куят также отметил, что конфликт «медленно, но верно складывается в пользу России».

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что планирующие авиабомбы, применяемые российскими Вооруженными силами, успешно разрушают укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наносят значительный ущерб противнику.

Ранее в США заявили о готовности украинских элит к поражению.