Путин заявил о духовной близости России и Сербии

Президент России Владимир Путин заявил, что Сербия духовно близка с Россией и на протяжении веков была самым надежным ее союзником. Об этом он сказал в фильме Андрея Кондрашова »Белград», показанном на телеканале «Россия 1».

«Россия конечно это помнит. Мы знаем об этом и помним», — подчеркнул Путин.

До этого в посольстве Российской Федерации в США заявили, что американская администрация пытается заставить мировое сообщество забыть о том, что Союзная Республика Югославия 25 лет назад подверглась бомбардировкам по приказу Белого дома. По мнению российских дипломатов, Соединенные Штаты цинично призывают Белград перевернуть страницу истории и присоединиться к альянсу НАТО, «который в свое время принес процветающей стране разрушения и боль».

Министерство иностранных дел России заявляло, что вопрос об ответственности НАТО за причиненный в результате бомбардировок Югославии ущерб остается открытым.

Ранее в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.