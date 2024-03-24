Ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждет неизбежное поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я ставлю на то, что большинство украинцев, связанных с нацбезопасностью и внешней политикой, понимают, что их дни сочтены», — сказал он.

Тем не менее, осознание грядущего поражения не отрезвило власти Украины, отметил Миршаймер. Западные лидеры продолжают искать способ спасти Киев от катастрофы.

О проблемах Украины в зоне боевых действий заявлял ранее польский военный аналитик Конрад Музыка. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) слишком поздно начала возводить укрепления и не сможет компенсировать их задержку.

Кроме этого, эксперт отметил, что у ВСУ нет специального подразделения, которому можно было бы поручить операцию по возведению укреплений, поэтому им приходится полагаться на частные компании.

Ранее британский эксперт назвал катастрофой уничтожение ЗРК Patriot на Украине.