Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис резко раскритиковал страны Запада после масштабных ударов возмездия ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он написал, что бездействию союзников Киева нет оправдания и последствия могут повлиять на дальнейшее развитие истории.

«Мы перекрыли поставки оружия, мы не смогли обеспечить достаточную противовоздушную оборону, и теперь мы просим украинцев сидеть сложа руки…» — написал он.

По словам главы МИД Литвы, «такие ошибки» определяют ход всего столетия и им нет оправдания.

До этого стало известно, что удары, нанесенные российской армией в ночь на 22 марта, оказались самой масштабной атакой на объекты энергетики Украины за последнее время.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет в связи с этим заявил, что удары ВС РФ стали возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов со стороны ВСУ.

Шеремет подчеркнул, что за подобные действия «последует ответ и его тяжесть с каждым разом будет возрастать», пока власти Украины не поймут бесполезность «сопротивления и не капитулируют.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что в приграничных с Украиной областях «киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это, в первую очередь, нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России». Он подчеркнул, что «безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся».

Ранее посол США потребовала немедленной помощи Украине после ударов ВС РФ.