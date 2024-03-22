Посол США потребовала немедленной помощи Украине после ударов ВС РФ

Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк призвала к немедленной поддержке Украины после нанесенных российской армией ударов по объектам энергетики страны. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В своей публикации она заявила, что атаки России якобы нарушают международное право.

«Украине нужна наша помощь сейчас», – написала Бринк.

До этого стало известно, что удары, нанесенные российской армией в ночь на 22 марта, оказались самой масштабной атакой на объекты энергетики Украины за последнее время.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет в связи с этим заявил, что удары ВС РФ стали возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов со стороны ВСУ.

Шеремет подчеркнул, что за подобные действия «последует ответ и его тяжесть с каждым разом будет возрастать», пока власти Украины не поймут бесполезность «сопротивления и не капитулируют».

Ранее Милонов заявил, что Украина не восстановится после поражения энергосистемы.