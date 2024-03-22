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В Польше заявили, что приглашение Украины в НАТО приведет к войне с Россией

Глава МИД Польши Сикорский: приглашение Украины в НАТО станет поводом для войны

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО в текущих условиях станет предлогом для войны с Россией. В интервью изданию Rzeczpospolita он отметил, что прием Киева в Североатлантический альянс в данный момент является сложным вопросом.

По его словам, сейчас нет никаких планов по приглашению Украины в НАТО.

«Если [НАТО] пригласит Украину и она получит гарантии безопасности, это стало бы приглашением к войне с Россией», — заявил Сикорский. Он также отметил, что рядовые европейцы не готовы к подобному развитию событий.

Комментируя вступление Финляндии и Швеции в НАТО, глава МИД Польши подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки получили гарантии безопасности на момент формального приглашения. Если предоставить гарантии Киеву сейчас, то это приведет к войне НАТО и России, считает Сикорский.

До этого глава МИД Польши поприветствовал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Он призвал союзников не бояться президента РФ Владимира Путина и добавил, что присутствие войск НАТО в зоне боевых действий не стоит считать «немыслимым».

Ранее в НАТО сочли необходимым провести дополнительную мобилизацию на Украине.

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