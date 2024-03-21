В НАТО сочли необходимым провести дополнительную мобилизацию на Украине

Украине необходимо провести дополнительную мобилизацию. С таким заявлением выступил главы военного комитета НАТО Роба Бауэра на Киевском форуме по безопасности, чьи слова передает украинская газета «Страна.ua».

«В НАТО считают необходимым для Украины провести дополнительную мобилизацию», — указывается в публикации.

По мнению Бауэра, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются не только в вооружении, амуниции и боевых припасах, но и в живой силе.

«А это означает мобилизацию», — констатировал представитель Североатлантического альянса.

В свою очередь депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что у Киева может не хватить средств для финансирования масштабной мобилизации на фоне затянувшегося конфликта.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ВСУ будет достаточно мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны.

Ранее украинский депутат прокомментировал законопроект о мобилизации.