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В Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом

Глава Крымской миссии Смирнов: 24 февраля можно сделать Днем борьбы с нацизмом

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Мы выступили с предложением объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом», — подчеркнул он.

По его словам, нацисты из многих стран мира участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Он напомнил, что именно Россия борется с международным нацизмом.

До этого президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что не Россия начинала войну на Донбассе, но она сделает все, чтобы ее завершить, искоренить нацизм и решить задачи специальной военной операции.

Депутат российской Госдумы от Крыма Михаил Шеремет называл форменным нацизмом угрозы руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в адрес региона.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.

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