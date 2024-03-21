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Во Франции высмеяли Макрона за фото из спортзала

Политик Филиппо высмеял Макрона за фотографию во время тренировки по боксу

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soazigdelamoissonniere/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял президента Эммануэля Макрона за фотографию, сделанную в спортзале в рамках тренировки по боксу. По мнению политика, Макрон готовится к поединку с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Филиппо написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он и готовится», — подчеркнул он, иронизируя над Макроном.

Личный фотограф президента Соазиг де ла Муассоньер выложила фото в соцсетях.

По словам лидера партии «Патриоты», подобные попытки Макрона заявить о себе как о лидере являются ничем иным как безвкусной пропагандой.

До этого Филиппо отмечал, что Россия была выбрана в качестве врага, потому что это было нужно не только НАТО, но и Вашингтону. По мнению политика, альянс существует, поскольку Белый дом находит или придумывает угрозу. Для американских властей это представляется более удобным способом обоснования своих военных расходов, вмешательства в дела других стран и принятия непопулярных решений, считает руководитель партии.

Ранее французский политик обвинил Макрона во лжи.

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