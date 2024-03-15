Французский политик обвинил Макрона во лжи

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил во лжи президента Франции Эммануэля Макрона после его заявлений о конфликте на Украине и призвал «восстановить правду». Свое мнение он высказал в социальной сети X.

«Очень важно восстановить правду, если мы хотим вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны», — написал Филиппо.

Он пояснил, что, в частности, речь идет о Минских соглашениях, о реальной степени угрозы и о задействованных деньгах.

Накануне Макрон в интервью журналистам TF1 и France 2 заявил, что, если российская специальная военная операция (СВО) на Украине завершится успехом, «жизнь французов изменится, а в Европе больше не будет безопасности».

Французский лидер вновь заявил, что не исключает отправки войск на Украину, при этом отметив, что сейчас ситуация не требует принятия такого решения. Он также назвал Россию соперником, подчеркнув, что Франция не ведет войну с РФ, но будет готова ответить в случае эскалации со стороны Москвы.

Кремль увидел в словах Макрона готовность усилить вовлеченность в конфликт на Украине.

Ранее Макрон признал неготовность к «большой войне».