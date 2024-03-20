Путин победил на выборах президента РФ за рубежом

Владимир Путин одержал победу на президентских выборах за рубежом, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев. Об этом сообщает ТАСС.

Булаев отметил, что за Путина на зарубежных участках проголосовали более двух третей избирателей.

Как сообщали в Центризбиркоме, всего в голосовании, организованном на 288 избирательных участках, за границей поучаствовали 383 553 человека.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Кремле оценили честность выборов президента РФ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что представленный ВЦИОМом анализ заслуживает внимания, потому что там обоснована чистота выборов. То что выборы абсолютно чистые и показатель находится на высшем возможном уровне, невозможно оспорить, добавил представитель Кремля.

Накануне ВЦИОМ представил результаты опроса, в котором подавляющее большинство опрошенных россиян (83%) признали результаты выборов президента страны честными. 65% заявили о соответствии результатов выборов волеизъявлению избирателе, а еще 18% допустили, что возможные нарушения на отдельных участках и были, но не повлияли на итоговые результаты.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.