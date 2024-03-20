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В Германии поддержали создание Палестинского государства, но с важным условием

Шольц заявил, что Палестина должна иметь государство, но без армии

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Liesa Johannssen/Reuters

Палестина должна иметь отдельное государство от Израиля, но без вооруженных сил — это будет значительным шагом к миру. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Германский канцлер добавил, что Берлин, Брюссель, Вашингтон и многие другие государства активно продвигают идею двух государств на этой территории, так как это необходимо для решения конфликта.

«Разумеется, путем переговоров. И ясно, что речь идет о государстве, у которого не будет своих вооруженных сил», — утверждает Шольц.

По мнению Шольца, в Палестинской национальной администрации назрела необходимость реформ — в этот орган не проводились выборы уже как минимум 17 лет.

До этого эксперт, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых на фоне разногласий США и Израиля по действиям израильских войск в секторе Газа и урегулированию палестино-израильского конфликта.

Ранее в Израиле заявили о вступлении на путь полной победы над ХАМАС.

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