В Раде раскрыли подробности отправки европейских войск на Украину

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что французские власти рассматривают вариант отправки европейской военной миссии в районы на границе с Белоруссией, чтобы находящиеся там солдаты ВСУ могли участвовать в боях на других направлениях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Общаюсь с французскими коллегами. И уже сейчас могу сказать, что все серьезно. <...> Идут разговоры о миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, которая высвободит из этого направления украинских военных. Это позволит укрепить восточное и южное направления», — написал Гончаренко.

Он сослался на заявления французских собеседников, которые подчеркнули, что Эммануэль Макрон «настроен очень решительно» в вопросе отправки войск на Украину, однако не стал раскрывать их число.

По его словам, Франция хочет сформировать коалицию стран, куда войдут государства Балтии и Польша.

«Еще идет поиск по другим европейским странам. Германия против, потому что считает, что это ненужная эскалация», — написал нардеп.

19 марта директор Службы внешнего разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что французские вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину.

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюза на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.

Ранее стало известно, что французские наемники на Украине боятся воевать.