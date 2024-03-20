Стало известно, что французские наемники на Украине боятся воевать

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французские наемники на Украине находятся в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении и опасаются попасть на линию соприкосновения с ВС РФ, выполняя командные функции в тылу украинской армии. Своими соображениями он поделился с РИА Новости.

«Французы есть в (городе. — прим. ред.) Запорожье в числе наемников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся», — отметил Рогов, обратив внимание, что с французских наемников «сдувают пылинки».

По словам главы движения, формально военнослужащие Франции находятся в отставке или в отпуске, на деле же находятся на Украине.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что если французский контингент окажется на Украине, то он станет приоритетной целью для российских военных. Глава региона заявил, что нынешнее политическое руководство Франции является наследниками дивизии СС «Шарлемань».

19 марта глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что французские Вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину. Он отметил, что во французском генералитете опасаются того, что такой значительный контингент войск будет проблематично незаметно перебросить на Украину. Также Нарышкин подчеркнул, что французское подразделение на Украине — это приоритетная цель для российских военных. Минобороны Франции отвергло его слова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее румынские наемники заявили об участии в атаках на российское приграничье.