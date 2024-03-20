В Совфеде оценили военные учения Польши на «вымышленной территории» у границ РФ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин задался вопросом о провокационности военных учений Польши, которые проводились «на вымышленной территории, соответствующей по положению северо-востоку Польши» и «были равнозначны сертификации командования дивизии для дальнейших действий». Его слова приводит «Лента.Ru».

Карасин отметил, что учения, проводимые государствами, полностью в их компетенции.

«Другой вопрос, где они проводятся и в какой обстановке. Тут возникают серьезные вопросы: не провоцирует ли это новые напряженности в этом регионе Европы», — сказал сенатор.

По его словам, «этот вопрос надо ставить» перед поляками.

Ранее польская многонациональная дивизия «Северо-Восток» провела учения у границ России. В состав воинского подразделения входят четыре боевые батальонные группы НАТО, развернутые в рамках EFP (усиленное выдвинутое присутствие) в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

До этого глава МИД Польши поприветствовал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Он призвал союзников не бояться президента РФ Владимира Путина и добавил, что присутствие войск НАТО в зоне боевых действий не стоит считать «немыслимым».

Ранее в Польше заявили, что Россия готовится к конфликту с «оборонительным альянсом» НАТО.