В Польше заявили, что Россия готовится к конфликту с «оборонительным альянсом» НАТО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула заявил, что Россия якобы готовится к военному конфликту с НАТО, осознавая, что это «оборонительный альянс». Его слова приводит Польское агентство печати.

«Мы четко замечаем изменения, происходящие в России, и делаем из них выводы. Проще говоря, Россия готовится к конфликту с НАТО, полностью осознавая, что это оборонительный альянс», — заявил Кукула.

В связи с этим он заявил, что Польша отвечает на угрозы быстрой трансформацией армии и развитием устойчивости общества.

Кукула также призвал Североатлантический альянс не терять сплоченность, поскольку в противном случае это станет сигналом для Москвы к «началу наступательных действий».

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что война между Москвой и Варшавой маловероятна, поскольку его страна слишком сильна, чтобы Россия решилась на нее напасть.

Ранее стало известно, что США поставят Польше ракеты, угрожающие России.