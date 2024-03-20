Сикорский объяснил отказ отправлять войска на Украину «историческими причинами»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг возможность отправки сухопутных войск на территорию Украины, объяснив это «историческими причинами». Его слова передает DPA.

«Украина и Польша 400 лет были одним государством. Это было бы пищей для российской пропаганды. Мы должны быть последними, кто это сделает [отправит войска на Украину]», — заявил Сикорский.

В то же время министр назвал секретом Полишинеля возможное присутствие на Украине солдат стран НАТО.

«Как сказал ваш канцлер, на Украине уже есть некоторые подразделения из крупных стран. На польском у нас есть понятие Tajemenica Polizynela (секрет Полишинеля. — прим. ред.), оно описывает тайну, которая каждому известна», — сказал глава МИД Польши.

Ранее Сикорский сообщал, что наличие на Украине вооруженных сил стран Запада не является чем-то немыслимым или невозможным. Президент России Владимир Путин, комментируя идеи руководства Франции и некоторых других стран НАТО направить на Украину войска, заявлял, что этот шаг будет означать начало ядерной войны.

Он также отмечал, что Западу необходима «творческая эскалация» конфликта с Россией.

До этого бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий заявлял, что польская армия не обладает потенциалом для отправки войск на Украину.

Ранее глава МИД Польши призвал противостоять России военной силой.