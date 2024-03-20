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Глава МИД Польши призвал противостоять России военной силой

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что России нужно противостоять военной силой

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал Германию за долгие дискуссии по вопросам поставок оружия Киеву и призвал ФРГ и другие страны Европы противостоять России военной силой. Его слова передает Польское агентство печати.

По его словам, передача Украине дальнобойных ракет Taurus окажет существенное влияние на способность страны «защищать себя».

В то же время он раскритиковал длительные дискуссии в ФРГ о военной помощи, отметив, что у Берлина «есть исторические причины нервничать». Сикорский подчеркнул, что время имеет решающее значение для Украины и «решение, принятое через полгода, уже не будет прежним».

«Слабость поощряет агрессию, сила сдерживает», — заявил Сикорский.

До этого глава МИД Польши поприветствовал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Он призвал союзников не бояться президента РФ Владимира Путина и добавил, что присутствие войск НАТО в зоне боевых действий не стоит считать «немыслимым».

Ранее в МИД Польши рассказали о присутствии западных войск на Украине.

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