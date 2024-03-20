В Индии засомневались в успехе саммита по Украине без России

Власти Индии сомневаются в успехе мирного саммита по Украине, который пройдет в Швейцарии, без участия в нем России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

»Нью-Дели по-прежнему скептически относится к тому, будет ли мирный саммит без участия России эффективным», — цитирует агентство неназванных собеседников.

В материале отмечается, что Швейцария намерена провести саммит до лета, пытаясь заручиться поддержкой широкого круга стран, включая государства Глобального Юга. Индия, которая развивает политические и экономические отношения с Москвой, последовательно выступает за мирное и дипломатическое урегулирования украинского кризиса, напоминает агентство.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с рабочим визитом в конце марта.

Отмечается, что информация о визите Кулебы в Индию появилась через несколько дней после того, как советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал поговорил по телефону с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Ранее в Китае не исключили участия в саммите мира по Украине в Швейцарии.