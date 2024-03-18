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В Китае не исключили участия в саммите мира по Украине в Швейцарии

Посол КНР Шитин: Пекин изучает возможность участия в саммите мира по Украине

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Global Look Press

Посол КНР в Швейцарии Ван Шитин заявил, что Пекин рассматривает возможность принять участие в саммите мира по Украине, который пройдет в Швейцарии. Об этом он рассказал в интервью Neue Zürcher Zeitung.

«Мы внимательно следим за конференцией по Украине, которая организуется в Швейцарии, и рассматриваем возможность участия», — сказал Шитин.

Он подчеркнул, что КНР последовательно выступает за продвижение мирных переговоров между конфликтующими сторонами и против эскалации боевых действий.

По его словам, необходимо поддерживать Москву и Киев в том, чтобы они как можно скорее восстановили прямой диалог, и ситуация развивалась по пути деэскалации.

В то же время дипломат отметил, что односторонние санкции в адрес России не помогают завершить конфликт, а только создают новые проблемы. Пекин выступает против рестрикций, которые не согласованы в Совбезе ООН, подчеркнул Шитин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил, что выступает против участия России в мирном саммите.

До этого президент Украины Владимир Зеленский добился проведения международного саммита в Швейцарии, на котором вновь обсудят украинскую «формулу мира».

Ранее в Кремле прокомментировали намерение Зеленского предложить России мирный план.

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