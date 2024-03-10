В МИД Польши рассказали о присутствии западных войск на Украине

Некоторые страны — члены НАТО уже отправили своих военнослужащих в зону украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступление которого транслировалось на YouTube-канале Sejm RP.

В воскресенье, 10 марта, глава польского внешнеполитического ведомства принял участие в дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления республики в Североатлантический альянс. При этом во время мероприятия он прокомментировал текущую ситуацию на Украине.

«Солдаты из [государств — членов] НАТО уже на Украине», — рассказал Сикорский.

По его словам, «некоторые политики» начали раскрывать страны, которые направили свои войска на Украину. В связи с этим министр подчеркнул, что он сам не собирается этого делать.

9 марта глава МИД Польши поприветствовал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Он призвал союзников не бояться президента РФ Владимира Путина и добавил, что присутствие войск НАТО в зоне боевых действий не стоит считать «немыслимым».

Ранее в Великобритании рассказали, почему западные страны заговорили об отправке своих войск на Украину.