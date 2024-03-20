Путин: все положения из послания Парламенту обеспечены финансированием

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами как кандидата заявил, что все, что было обозначено в послании Федеральному собранию, обеспечено финансированием. Главу государства цитирует ТАСС.

«[Основные положения] масштабные, главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием. Нам только очень важно совместно с вами, я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдем по этому пути созидания», – заявил Путин.

Президент также заявил, что по каждому из приоритетных направлений развития России нужно сделать многое, и он рассчитывает на общие усилия.

До этого Путин заявил, что кабмин будет активно заниматься выравниванием зарплат в социальной сфере.

Путин 29 февраля огласил послание Федеральному Собранию, — оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут. Основную часть заняли решения во внутренней социально-экономической политике, многие из них были ориентированы на период до 2030 года и далее.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что добровольные накопления в НПФ в размере до 2,8 млн руб. будут застрахованы государством.