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Захарова отреагировала на заявление Пашиняна о возможности новой войны с Азербайджаном

Захарова связала слова Пашиняна о войне с Баку с итогами кураторства ЕС и НАТО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что если Ереван и Баку не уточнят границы в Тавушской области, то может начаться новая война. В своем Telegram-канале она удивилась, «до чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело».

«Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками», — написала Захарова.

До этого Пашинян заявил, что Ереван и Азербайджан должны уточнить границы в Тавушской области, в противном случае может разразиться новый конфликт.

В ходе встречи с жителями ряда приграничных сел премьер подчеркнул, что политика его правительства состоит в том, чтобы не допустить новой войны с Азербайджаном. По этой причине власти приняли решение, что необходимо пойти на уточнение границы на указанном участке, добавил он.

Ранее в Армении заявили о начале демаркации границы с Азербайджаном.

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