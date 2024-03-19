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В Армении заявили о начале демаркации границы с Азербайджаном

Пашинян: демаркация границы Армении с Азербайджаном переходит в активную стадию

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Процесс демаркации и делимитации границы Армении с Азербайджаном входит в активную фазу. Эту информацию озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью 1Lurer.

«Что означает демаркация и демаркация вообще и конкретно в случае с Республикой Армения? Это значит пойти и найти место, где начинается Республика Армения. Мы все знаем, вы лучше меня знаете, где она начинается и где заканчивается», — отметил премьер во время посещения Тавушской области, граничащей с Азербайджаном.

Пашинян подчеркнул, что в результате указанных действий специальные комиссии должны будут «решить, где начинается Республика Армения, и это должно стать государственной границей». Он добавил, что Ереван начал этот процесс, чтобы «не допустить войны».

7 марта комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, которые возглавляют вице-премьеры двух стран Мгер Григорян и Шахин Мустафаев, провели очередную, седьмую встречу.

Ранее в Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией.

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