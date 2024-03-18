Активисты облили краской здание МИД Нидерландов в поддержку Палестины

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Здание МИД Нидерландов в Гааге облили красной краской в знак протеста из-за позиции властей страны по палестино-израильскому конфликту. Об этом пишет NL Times.

Протестующие обвинили МИД Нидерландов в причастности к неразборчивым боевым действиям Израиля в секторе Газа и прикрепили на фасад здания ведомства фотографии тел палестинцев.

В МИД Нидерландов назвали произошедшее «неприемлемым вандализмом в отношении правительственного здания». Отмечается, что здание пользуется популярностью у туристов и местных жителей, которые часто фотографируются рядом с ним, поэтому акция с красной краской привлекла большое внимание.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ войдет в Рафах несмотря на международное давление.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.