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У парламента Швеции подняли флаг НАТО

Флаг Североатлантического альянса подняли в Швеции под крики «Нет НАТО»

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Церемония поднятия флага Североатлантического альянса по случаю вступления Швеции в блок прошла у парламента страны. Свои речи спикер Андреас Норлен и премьер-министр Ульф Кристерссон произнесли на фоне выкриков протестующих: «Нет НАТО!», передает ТАСС.

Присутствующий на церемонии король Карл XVI Густав отметил, что сейчас «пишется новый отрезок шведской истории».

Неподалеку — на террасе у королевского дворца — собрались около десяти человек с флагами Палестины красным баннером «Нет НАТО». Участники акции начали скандировать после признания премьера, что он «рад широкому консенсусу относительно членства в НАТО».

В прошлый понедельник, 11 марта, шведский флаг подняли в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением этой страны в состав альянса.

Накануне в МИД РФ рассказали о реакции России на вступление Швеции в НАТО. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что в Стокгольме по вопросу вступления в организацию не было референдума.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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