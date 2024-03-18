Песков прокомментировал призывы Юлии Навальной не признавать итоги выборов в РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал обращенные к западным странам призывы оппозиционеров, в частности, Юлии Навальной, не признавать итоги выборов в РФ с потерей понимания родины.

«Упомянутая вами Юлия Навальная все больше и больше относится к тем, которые теряют свои корни, теряет связи с родиной, теряет понимание родины и перестает чувствовать пульс своей страны», — подчеркнул Песков.

По его словам, говоря о нелегитимности итогов выборов, оппозиционеры говорят о нелегитимности 87% голосов граждан РФ, отданных за действующего президента РФ Владимира Путина.

До этого Песков заявил, что Путин не читал колонку вдовы Навального в The Washington Post.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

После подсчета 99,74% голосов Путин набрал 87,29% голосов, Харитонов – 4,30%, Даванков – 3,84%, Слуцкий – 3,21%.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о планах обменять Навального на тех, кто находится в западных странах.