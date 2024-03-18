Токаев поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил его с победой на выборах. Об этом пишет агентство «Казинформ» в своем Telegram-канале.

Токаев отметил «убедительную поддержку» действующего главы государства. Он также подчеркнул, что результаты голосования демонстрируют всенародную поддержку курса, который проводит Москва.

«Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились о дальнейшем взаимодействии», — говорится в публикации.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах.

Ранее Путина с переизбранием поздравили президент Гондураса Сиомара Кастро, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также МИД Китая.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку – более 70%, явка на платформе ДЭГ составила 94%. После обработки 99,59% протоколов Путин получил 87,33% голосов избирателей.

Ранее в ЦИК заявили, что за Путина проголосовали рекордное число избирателей.