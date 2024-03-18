Памфилова рассказала об отстранении от работы девяти членов ЦИК

В ходе выборов суды отстранили от работы девять членов ЦИК в пяти регионах. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Из почти 900 тыс. членов участковых комиссий [были отстранены] девять членов участковых избирательных комиссий: один секретарь участковой избирательной комиссии и восемь членов», — заявила она.

При этом она назвала «беспрецедентным» отсутствие сообщений о признании голосования на каких-то участках недействительным.

«Мы всю ночь контролировали ситуацию, пытаясь малейший шорох отследить, что не так. У нас нет информации и не поступало», — подчеркнула Памфилова.

До председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «совершенной» избирательную систему в РФ. При этом она призвала усилить ответственность за попытки помешать свободному волеизъявлению граждан на выборах.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

После подсчета 99,74% голосов Путин набрал 87,29% голосов, Харитонов – 4,30%, Даванков – 3,84%, Слуцкий – 3,21%.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.