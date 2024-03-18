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В Крыму обработано 100% протоколов на выборах президента России

Путин набирает 93,60% в Крыму после обработки 100% протоколов

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Действующий президент Владимир Путин набрал 93,60% голосов после обработки 100% протоколов на выборах президента Российской Федерации в Крыму. Об этом сообщает региональный избирком в группе «ВКонтакте».

«Голоса распределились следующим образом: Владислав Даванков — 1,94%, Владимир Путин — 93,60%, Леонид Слуцкий — 1,30%, Николай Харитонов — 2,08%», — отмечается в публикации.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с иностранным журналистом заявил, что предварительный результат Владимира Путина на выборах в более чем 87% голосов является «беспрецедентным».

17 марта завершились трехдневные выборы президента Российской Федерации. ЦИК зафиксировал рекордную явку — более 70%. После обработки 99,59% протоколов Путин, который баллотировался самовыдвиженцем, получил 87,33% голосов избирателей.

Ранее пресс-секретарь президента Германии сообщил, что Штайнмайер не будет поздравлять Путина.

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